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Посол России в КНДР поделился воспоминаниями об Андрее Карлове
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РИА Новости

Посол России в КНДР поделился воспоминаниями об Андрее Карлове

10:12 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посол России в КНДР Александр Мацегора в годовщину гибели посла Андрея Карлова поделился с РИА Новости своими воспоминаниями о дружбе и работе с дипломатом.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
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"Боль этой утраты не то что притупилась, она как-то слилась со мной, стала привычной, как какой-то хронический недуг, который уже не сшибает с ног, как первое время, но по-прежнему терзает и мучает. Всякий раз, бывая в Москве, прихожу к нему на Химкинское кладбище, подолгу сижу у могилы, вспоминаю Андрея, перебираю в памяти наши встречи, общение, случаи из совместной работы, вспоминаю его шутки, общие розыгрыши над друзьями и близкими людьми", - рассказал Мацегора.
Посол вспомнил эпизод, который произошел во время их совместной работы в посольстве РФ в Пхеньяне - Карлов возглавлял дипмиссию в 2001-2006 годах. Однажды тот подобрал беспомощного кота, который сломал себе позвоночник. Несколько лет кот жил у Карловых дома – лежал без движения на коврике, питался, но ходить, ползать и даже сидеть из-за травмы больше не мог. Когда настала пора возвращаться в Россию, семья забрала кота с собой, несмотря на все хлопоты, связанные с его перевозкой. Жизнь свою кот доживал уже в московской квартире на Речном Вокзале в теплоте и сытости, но все в том же недвижимом состоянии, поэтому от хозяев требовалось немало усилий, чтобы ухаживать за ним.
"Но все компенсировалось его потрясающей любовью к хозяевам. Вы бы только видели, как он проявлял свою благодарность, когда Андрей подходил, чтобы погладить его! Кот изо всех сил старался подставить под его ладонь свое скрюченное тельце, подтаскивал к нему парализованные лапы и мурчал так, что, наверное, слышали соседи с верхнего этажа. Я это видел и всякий раз поражался – разве может животное так искренне и убедительно, не за кусочек колбаски, выражать свои эмоции, свою признательность и любовь к человеку, своему хозяину! Оказывается, может, если этот человек – Андрей Карлов", - рассказал дипломат.
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