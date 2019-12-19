Синоптики предупредили о резком потеплении в Москве

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жителей столицы на следующей неделе ожидает потепление до плюс семи градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды" Фобос" Михаил Леус.
"По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник в Москве будет от четырех до плюс семи градусов тепла, вновь не исключены рекорды температуры", — сказал Леус.
Он уточнил, что теплеть начнет с воскресенья. Что касается снега, то его не будет до 26-27 декабря.
"Есть вероятность, что за пару дней до Нового года небольшой снег в столице и пройдет, но я бы не стал очень сильно на это надеяться", — подытожил собеседник агентства.
Накануне погода в Москве побила 133-летний рекорд: к восьми вечера столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса.