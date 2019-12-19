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2019-12-19T10:35+0300
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Синоптики предупредили о резком потеплении в Москве
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РИА Новости

Синоптики предупредили о резком потеплении в Москве

10:09 19.12.2019 (обновлено: 10:35 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в городе Москве
Прохожие на Красной площади в городе Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жителей столицы на следующей неделе ожидает потепление до плюс семи градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды" Фобос" Михаил Леус.

"По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник в Москве будет от четырех до плюс семи градусов тепла, вновь не исключены рекорды температуры", — сказал Леус.

Он уточнил, что теплеть начнет с воскресенья. Что касается снега, то его не будет до 26-27 декабря.

"Есть вероятность, что за пару дней до Нового года небольшой снег в столице и пройдет, но я бы не стал очень сильно на это надеяться", — подытожил собеседник агентства.

Накануне погода в Москве побила 133-летний рекорд: к восьми вечера столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса.
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Вчера, 08:46
Температура в Москве второй день подряд бьет рекорды
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