Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T10:07+0300
https://ria.ru/20191219/1562567312.html
Гендиректор Microsoft стал "человеком года" по версии Financial Times
https://cdn23.img.ria.ru/images/156256/72/1562567203_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_005133792c47a25b0690f8a17489e878.jpg
РИА Новости

Гендиректор Microsoft стал "человеком года" по версии Financial Times

10:07 19.12.2019
305
© AP Photo / Elaine ThompsonГенеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла
© AP Photo / Elaine Thompson
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
"К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за почти шесть лет его нахождения на посту превысила 1 триллион долларов. Сравните это с тем, когда он только стал третьим в истории Microsoft генеральным директором, и компания-разработчик ПО выглядела так, будто она, возможно, двигается к тому, чтобы стать бесполезной с точки зрения технологий", - пишет издание. Газета подчеркивает, что Наделла "вернул Microsoft обратно на вершину компаний, работающих в сфере технологий, не вызвав возмущения и беспокойства, которое возбуждают другие главы технологических компаний".
Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике Коломенское
24 октября, 09:04
Forbes назвал самых богатых женщин России
Как отмечает газета, одним из показателей успеха Наделлы в 2019 году было то, "насколько редко его компания появлялась в заголовках газет". "Сосредоточившись на продаже технологий бизнесу, а не потребителям, компания в большей степени не афиширует свою деятельность, хотя все же выходит на потребителей через поисковую систему Bing, сервисы электронной почты, игровую консоль Xbox и адаптированные версии компьютерного ПО".
Наделла был назначен генеральным директором Microsoft в 2014 году, заменив на этом посту Стива Балмера. До этого он занимал должность руководителя бизнес-подразделения и "облачных" сервисов компании. Как отмечает издание, за 2019 год в связи с растущей уверенностью на бирже относительно перспектив Microsoft акции компании выросли в цене на 50%. Это привело к тому, что капитализация компании превысила один триллион долларов.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
020002
Обсудить 0
WindowsMicrosoft CorporationFinancial TimesСШАЭкономика
Рекомендуем
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
Логотип YouTube
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: у "Аэрофлота" есть резервы для субсидирования льготных тарифов
Президент США Дональд Трамп
В Совфеде прокомментировали импичмент Трампу
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве рассказали о визите делегации минобороны Канады в Донбасс
Город Хиросима
На севере Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5
Программирование
Эксперт назвал самые популярные схемы интернет-мошенников в 2019 году
Президент США Дональд Трамп
В МИД Китая не стали комментировать импичмент Трампу
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Сколковский институт науки и технологий
Ученые Сколтеха стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Автомобиль скорой помощи
В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковушкой
Девушка с ноутбуком на пляже
Российские туристы рассказали, как технологии помогают путешествовать
Земля с борта Международной космической станции
Космонавты на МКС отремонтировали тренажер для бега
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния