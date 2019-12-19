В Совфеде прокомментировали импичмент Трампу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Импичмент президенту США Импичмент президенту США Дональду Трампу не грозит, это лишь "политическая порка", устроенная ему демократами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.

"Уверен, что импичмент - это не более чем политическая порка Трампа демократами, которые имеют большинство в нижней палате Конгресса. К реальному импичменту это отношение не имеет", - сказал Морозов.

Во-первых, отметил он, предъявленные Трампу обвинения явно надуманные, во-вторых, в Сенате голосование, если оно состоится, не даст результата.