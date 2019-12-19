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В Совфеде прокомментировали импичмент Трампу
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали импичмент Трампу

10:07 19.12.2019 (обновлено: 20:58 19.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Импичмент президенту США Дональду Трампу не грозит, это лишь "политическая порка", устроенная ему демократами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
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"Уверен, что импичмент - это не более чем политическая порка Трампа демократами, которые имеют большинство в нижней палате Конгресса. К реальному импичменту это отношение не имеет", - сказал Морозов.
Во-первых, отметил он, предъявленные Трампу обвинения явно надуманные, во-вторых, в Сенате голосование, если оно состоится, не даст результата.
"Поэтому, полагаю, Трампу беспокоиться не о чем. Но сама ситуация свидетельствует о кризисе американской демократии, когда демократические институты используются как инструмент политической мести", - подчеркнул парламентарий.
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Дональд ТрампОлег МорозовСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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