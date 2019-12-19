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Новое оружие России
2019-12-19T10:03+0300
https://ria.ru/20191219/1562567173.html
Тральщик "Яков Баляев" спустят на воду в начале 2020 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/151141/99/1511419996_0:107:1024:683_1036x0_80_0_0_0d7feee36e3cf4bf5f7892025674f0f8.jpg
РИА Новости

Тральщик "Яков Баляев" спустят на воду в начале 2020 года

10:03 19.12.2019
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© Фото : предоставлено Средне-Невским судостроительным заводомКорабль противоминной обороны проекта 12700
Корабль противоминной обороны проекта 12700
© Фото : предоставлено Средне-Невским судостроительным заводом
Корабль противоминной обороны проекта 12700 . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев" для ВМФ России спустят на воду в начале 2020 года, сообщает пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
В четверг судостроители вывели из цеха корабль противоминной обороны "Яков Баляев". На нем завершены работы по формированию корпуса и насыщению их системами и механизмами.
Адмирал Николай Евменов
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"В начале 2020 года корабль будет спущен на воду и ошвартован у достроечной набережной. Специалистам СНСЗ предстоит выполнить установку надстройки тральщика, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний", - говорится в сообщении.
Церемония закладки тральщика "Яков Баляев" состоялась 26 декабря 2017 года. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года завод передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 - тральщик "Иван Антонов". Третий корабль проекта "Владимира Емельянова" в настоящее время завершает программу ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса проекта 12700 – корабли "Георгий Курбатов", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов".
Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.
Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Юрий Борисов
12 июля, 12:20Новое оружие России
Борисов: российские тральщики проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги
1300101
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Новое оружие РоссииПМО "Яков Баляев"Средне-Невский судостроительный заводРоссияБезопасность
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