Тральщик "Яков Баляев" спустят на воду в начале 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 Корабль противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев" для ВМФ России спустят на воду в начале 2020 года, сообщает пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

В четверг судостроители вывели из цеха корабль противоминной обороны "Яков Баляев". На нем завершены работы по формированию корпуса и насыщению их системами и механизмами.

"В начале 2020 года корабль будет спущен на воду и ошвартован у достроечной набережной. Специалистам СНСЗ предстоит выполнить установку надстройки тральщика, осуществить монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего заводская сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний", - говорится в сообщении.

Церемония закладки тральщика "Яков Баляев" состоялась 26 декабря 2017 года. Этот корабль стал пятым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года завод передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 - тральщик "Иван Антонов". Третий корабль проекта "Владимира Емельянова" в настоящее время завершает программу ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса проекта 12700 – корабли "Георгий Курбатов", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов".

Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.