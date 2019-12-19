Военные на учениях "Индра" освободят населенный пункт от "террористов"

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской и индийской армий при поддержке авиации в рамках финальной части межвидовых учений Военнослужащие российской и индийской армий при поддержке авиации в рамках финальной части межвидовых учений "Индра — 2019" совместно штурмуют населенный пункт, занятый "террористами", сообщает пресс-служба ТОФ

"На индийском полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш проходит финальная часть "Индра — 2019". За действиями коллективных сил вместе с офицерами международного штаба наблюдают государственный министр обороны правительства Индии Шрипад Наик и заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Севрюков", - говорится в сообщении.

В рамках учений военные блокировали в населенном пункте крупный отряд "террористов". Для подавления долговременных огневых точек противника на подступах к деревне было принято решение применить бронетехнику. С двух сторон к практическим действиям привлечено 14 танков Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2, более 500 человек личного состава. Бронетехника международных сил нанесла удар по позициям "террористов". Действия наземных сил поддержала авиация.

Личный состав мотострелковых подразделений проводит зачистку населенного пункта от оставшихся "боевиков". Этот эпизод завершает активную часть международного учения.