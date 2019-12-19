Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T09:54+0300
https://ria.ru/20191219/1562566889.html
Сообщения о минировании детских садов в ЕАО оказались ложными
https://cdn25.img.ria.ru/images/100480/60/1004806051_0:327:3020:2025_1036x0_80_0_0_1209f1044c0406fb375aed6354338105.jpg
РИА Новости

Сообщения о минировании детских садов в ЕАО оказались ложными

09:54 19.12.2019
194
© РИА Новости / Михаил Малыхин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов
© РИА Новости / Михаил Малыхин
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Все сообщения о "минировании" детских садов в Биробиджане Еврейской автономной области оказались ложными, специалисты не нашли в зданиях опасных предметов, сообщает мэрия Биробиджана.
Ранее сообщалось, что волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае и Еврейской АО. В Хабаровске эвакуировали также работников городского управления образования. В Биробиджане ЕАО при эвакуации детей скончалась 73-летняя воспитатель.
"В областном центре 13 детских садов получили электронные письма с сообщениями о минировании зданий... Взрывотехники и кинологи обследовали все сады, информация о минировании зданий не подтвердилась. В настоящее время эти детские сады работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, всего было эвакуировано более 2,3 тысячи детей и более 450 сотрудников детских садов.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 декабря, 10:10
В ЯНАО выяснят, почему школьников эвакуировали без верхней одежды
000120
Обсудить 0
Дальний ВостокБиробиджанХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ЯНАО выяснят, почему школьников эвакуировали без верхней одежды
Статуя Фемиды
В Петербурге четыре суда эвакуируют после сообщений о минировании
Президент США Дональд Трамп
В Совфеде прокомментировали импичмент Трампу
Полиция
В Хабаровском крае проверили детсады после сообщений о минировании
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Автомобили такси
Агрегаторы поддержали законопроект о такси
Автомобиль скорой медицинской помощи
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Мельбурн
В Австралии зафиксировали второй за неделю температурный рекорд
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин провел три недели в колонии
Детский сад
В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ЕАО окажут помощь семье воспитателя, умершей при эвакуации детсада
Российско-индийские учения Индра
Военные на учениях "Индра" освободят населенный пункт от "террористов"
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
ОНК посетит колонию в Калмыкии, где выявили террористическую ячейку
Игрушки в песочнице
Во Владивостоке детсады эвакуируют после сообщений о минированиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния