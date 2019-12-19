Сообщения о минировании детских садов в ЕАО оказались ложными

"В областном центре 13 детских садов получили электронные письма с сообщениями о минировании зданий... Взрывотехники и кинологи обследовали все сады, информация о минировании зданий не подтвердилась. В настоящее время эти детские сады работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.