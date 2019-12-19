Сообщения о минировании детских садов в ЕАО оказались ложными

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Все сообщения о "минировании" детских садов в Биробиджане Еврейской автономной области оказались ложными, специалисты не нашли в зданиях опасных предметов, сообщает мэрия Биробиджана.
Ранее сообщалось, что волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае и Еврейской АО. В Хабаровске эвакуировали также работников городского управления образования. В Биробиджане ЕАО при эвакуации детей скончалась 73-летняя воспитатель.
"В областном центре 13 детских садов получили электронные письма с сообщениями о минировании зданий... Взрывотехники и кинологи обследовали все сады, информация о минировании зданий не подтвердилась. В настоящее время эти детские сады работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, всего было эвакуировано более 2,3 тысячи детей и более 450 сотрудников детских садов.
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