В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Слесарь на одном из железнодорожных ремонтных предприятий в Новосибирске умышленно портил двигатели электровозов, чтобы заработная плата за их ремонт была выше, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибири.
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская выявили схему незаконного получения повышенной заработной платы на одном из ремонтных предприятий железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.
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Полицейским поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания.
"В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря", - пояснили в полиции.
© Фото : Управление на транспорте МВД России по СибириСлесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
Транспортные полицейские установили, что 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа. Проверка показала, что ремонтному предприятию его действиями причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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