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В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты
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РИА Новости

В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты

09:48 19.12.2019 (обновлено: 10:21 19.12.2019)
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© Фото : Управление на транспорте МВД России по СибириСлесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Слесарь на одном из железнодорожных ремонтных предприятий в Новосибирске умышленно портил двигатели электровозов, чтобы заработная плата за их ремонт была выше, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибири.
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская выявили схему незаконного получения повышенной заработной платы на одном из ремонтных предприятий железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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Полицейским поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания.
"В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря", - пояснили в полиции.
© Фото : Управление на транспорте МВД России по СибириСлесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
Транспортные полицейские установили, что 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа. Проверка показала, что ремонтному предприятию его действиями причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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МВД РФНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Нужны не два года, а две пули врагу народа, включая контрольный выстрел. И так бы и было в свое время. Жестоко? А иначе подражателей не остановить!
19 декабря, 10:35
Von Stirliz
1100105
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