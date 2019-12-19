В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты

Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей

© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири

Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей

© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири

© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Слесарь на одном из железнодорожных ремонтных предприятий в Слесарь на одном из железнодорожных ремонтных предприятий в Новосибирске умышленно портил двигатели электровозов, чтобы заработная плата за их ремонт была выше, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибири.

"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская выявили схему незаконного получения повышенной заработной платы на одном из ремонтных предприятий железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

Полицейским поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания.

"В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря", - пояснили в полиции.

© Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей © Фото : Управление на транспорте МВД России по Сибири Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей

Транспортные полицейские установили, что 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа. Проверка показала, что ремонтному предприятию его действиями причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей.