В Анкаре вспоминают погибшего три года назад российского посла Карлова

АНКАРА, 19 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. В российском посольстве в третью годовщину гибели посла России в Анкаре В российском посольстве в третью годовщину гибели посла России в Анкаре Андрея Карлова возложат цветы к бюсту дипломата, затем состоится посвященный его памяти концерт и поминальная трапеза. Накануне этой трагической даты корреспондент РИА Новости попросила поделиться воспоминаниями о Карлове жителей турецкой столицы, которые его знали.

Как говорит Кюршад Озтюрк, владелец ресторана Dafne на улице, которая теперь носит имя Андрея Карлова, российский посол всегда держался очень скромно. "Он не любил позерства и всегда вел себя как обычный посетитель. Когда он приходил в наш ресторан, никогда даже не намекал на свой высокий статус. Все мы, от официантов и поваров до руководства ресторана, очень его любили и уважали", - рассказывает Озтюрк.

Он также поделился воспоминаниями о гибели российского дипломата, свидетелем которой ему пришлось стать. "В тот вечер, когда открылась выставка, наш ресторан обслуживал гостей и приготовил фуршет. Когда посол пришел на открытие выставки, я лично встретил его и его супругу на лестнице. Никогда в самом страшном сне я не мог представить того, что произошло в тот вечер. Мы уже стояли наготове с подносами в ожидании окончания речей, когда раздались выстрелы и крики, и мы все бросились на пол", - говорит собеседник агентства.

"Посол упал прямо передо мной, но мы никак не могли ему помочь, потому что убийца не позволял нам к нему приблизиться, направляя пистолет на нас. Ужасный вечер. То мгновение, когда прозвучали выстрелы, и посол упал, я никогда не забуду, это будет стоять у меня перед глазами вечно. Я всегда буду помнить Андрея Геннадьевича", - добавил Озтюрк.

Карлов относился с заботой и вниманием к постоянно живущим в Турции россиянам, рассказывает руководитель Ассоциации русской культуры (Анкара) Лариса Луткова-Тюрккан: "У меня самые теплые воспоминания об Андрее Геннадьевиче. К нам, соотечественникам, он относился по-отечески, интересовался жизнью российской диаспоры в Турции, всегда помогал и советом, и делом. Помню, как Андрей Геннадьевич встречал меня, когда я первый раз пришла в посольство. Он ждал за дверями резиденции, на улице. Помог снять пальто и вёл себя как гостеприимный хозяин", - говорит собеседница агентства.

У Тамера Джейлана, владельца продуктовой лавки на улице Месневи, также остались самые приятные воспоминания о российском после: "Карлов несколько раз приходил ко мне в магазин, с ним обычно была его супруга и переводчик из посольства. Магазин у меня маленький, поэтому они покупали какую-то мелочевку – молоко, хлеб, сыр, и уходили. Это была очень приятная пара, всегда улыбались, вежливые. Спрашивали, как дела, благодарили за обслуживание и всегда прощались, уходя", - рассказывает Джейлан.

Владелец парикмахерской на улице Андрея Карлова Альпер Коджаоглу рассказал, что российский посол постоянно приходил к нему стричься.

"Клиенты бывают разные, но он был очень учтивый, спокойный человек, ни разу не выразил ни малейшего неудовлетворения. Всегда был с супругой, Мариной-ханым. Он по-турецки не говорил, но у меня есть русско-турецкий разговорник, и Марина-ханым попросила его на время. После этого, когда они приходили, она сама могла немного общаться со мной на турецком", - говорит парикмахер.

"Они всегда были довольны результатом стрижки, шутили: "Ок, патрон!". Очень приятная пара. Уже после того, как произошла эта трагедия, Марина-ханым заходила к нам попрощаться перед отъездом в Россию и поблагодарила нас за нашу работу. Сказала, что уважаемому послу очень нравилась наша парикмахерская, и он очень любил Турцию. Представляете, она вспомнила про нас в такой момент! Мы до сих в пор в шоке от того, что случилось", - добавил Озтюрк.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.