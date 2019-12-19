Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T09:44+0300
https://ria.ru/20191219/1562566489.html
В Хабаровском крае проверили детсады после сообщений о минировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае проверили детсады после сообщений о минировании

09:44 19.12.2019
231
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Взрывотехники и кинологи с собаками завершили обследование детских садов в Хабаровском крае, которые в четверг были эвакуированы после сообщении о минировании, угроз не обнаружено, сообщили РИА Новости в УМВД региона.
Ранее сообщалось, что волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае и Еврейской АО. В Хабаровске эвакуировали также работников городского управления образования. В Биробиджане ЕАО при эвакуации детей скончалась 73-летняя воспитатель.
Детский сад
Вчера, 06:45
В детсадах в Благовещенске не нашли опасных предметов
"После поступления сообщений об опасности все здания в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обследованы. Угроз не обнаружено", - сообщил представитель УМВД.
Как сообщили в мэрии Хабаровска, в четверг 49 дошкольных учреждений были закрыты из-за угрозы минирования. Были экстренно эвакуированы около 11 тысяч детей и свыше 2 тысяч сотрудников. Ни один ребенок не остался на улице - детей эвакуировали в ближайшие школы, учреждения дополнительного образования. Воспитатели сообщали родителям, чтобы те по возможности забирали детей.
По информации администрации Комсомольска-на-Амуре всего в городе сообщения о минировании поступили в 25 детских садов, было эвакуировано более 5 тысяч детей.
Игрушки в песочнице
Вчера, 04:44
Во Владивостоке детсады эвакуируют после сообщений о минированиях
000041
Обсудить 0
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Хакеры
В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги, поверив в атаку хакеров
Андрей Карлов
В Анкаре вспоминают погибшего три года назад российского посла Карлова
Разрушенный дом в Донецке
В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Сотрудники правоохранительных органов
Сообщения о минировании детских садов в ЕАО оказались ложными
Микрофон в студии радио Sputnik
В ООН пока не дали оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония
Детский сад
В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
ОНК посетит колонию в Калмыкии, где выявили террористическую ячейку
Детский сад
В детсадах в Благовещенске не нашли опасных предметов
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос журналиста, спросившего о бизнесе его дочерей
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал голосование по Трампу началом президентской кампании
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Автомобили такси
Агрегаторы поддержали законопроект о такси
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла
Гендиректор Microsoft стал "человеком года" по версии Financial Times
Детский сад
Число детсадов, эвакуированных в Хабаровском крае, выросло до 70
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после падения из окна четырехлетней девочки в Мурманске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния