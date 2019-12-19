В Хабаровском крае проверили детсады после сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Взрывотехники и кинологи с собаками завершили обследование детских садов в Взрывотехники и кинологи с собаками завершили обследование детских садов в Хабаровском крае , которые в четверг были эвакуированы после сообщении о минировании, угроз не обнаружено, сообщили РИА Новости в УМВД региона.

Ранее сообщалось, что волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае и Еврейской АО. В Хабаровске эвакуировали также работников городского управления образования. В Биробиджане ЕАО при эвакуации детей скончалась 73-летняя воспитатель.

"После поступления сообщений об опасности все здания в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обследованы. Угроз не обнаружено", - сообщил представитель УМВД.

Как сообщили в мэрии Хабаровска, в четверг 49 дошкольных учреждений были закрыты из-за угрозы минирования. Были экстренно эвакуированы около 11 тысяч детей и свыше 2 тысяч сотрудников. Ни один ребенок не остался на улице - детей эвакуировали в ближайшие школы, учреждения дополнительного образования. Воспитатели сообщали родителям, чтобы те по возможности забирали детей.