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Слуцкий назвал голосование по Трампу началом президентской кампании
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РИА Новости

Слуцкий назвал голосование по Трампу началом президентской кампании

09:32 19.12.2019 (обновлено: 20:58 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Голосование в Палате представителей США за импичмент президента Дональда Трампа – месть демократов за поражение на выборах главы государства 2016 года и активное начало президентской кампании 2020 года, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".
После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
"Голосование в Палате представителей за импичмент Трампа – результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года. Но это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США", - заявил Слуцкий журналистам.
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Он напомнил, что предложение будет рассматривать Сенат, где необходимо получить две трети голосов в поддержку. Как отметил депутат, это нелегкая задача, особенно в условиях того, что большинство в Сенате за республиканцами, "мягко говоря, не поддерживающих инициативу Демократической партии и имеющих возможность легко ее заблокировать".
"Думаю, что происходящее в Конгрессе, по сути, активное начало президентской кампании 2020 года. Однако, безусловно, все это внутреннее дело США", - подчеркнул парламентарий.
Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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Леонид СлуцкийДональд ТрампВладимир ЗеленскийМоскваСШАУкраинаВ мире
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