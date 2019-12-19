Слуцкий назвал голосование по Трампу началом президентской кампании

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Голосование в Палате представителей США за импичмент президента Дональда Трампа – месть демократов за поражение на выборах главы государства 2016 года и активное начало президентской кампании 2020 года, считает глава думского комитета по международным делам Голосование в Палате представителей США за импичмент президента Дональда Трампа – месть демократов за поражение на выборах главы государства 2016 года и активное начало президентской кампании 2020 года, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.

"Голосование в Палате представителей за импичмент Трампа – результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года. Но это не окончательное решение, после которого должна неминуемо последовать отставка 45-го президента США", - заявил Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что предложение будет рассматривать Сенат, где необходимо получить две трети голосов в поддержку. Как отметил депутат, это нелегкая задача, особенно в условиях того, что большинство в Сенате за республиканцами, "мягко говоря, не поддерживающих инициативу Демократической партии и имеющих возможность легко ее заблокировать".

"Думаю, что происходящее в Конгрессе, по сути, активное начало президентской кампании 2020 года. Однако, безусловно, все это внутреннее дело США", - подчеркнул парламентарий.

Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.