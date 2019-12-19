Агрегаторы поддержали законопроект о такси

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Крупнейшие российские онлайн-сервисы заказа "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везет", Крупнейшие российские онлайн-сервисы заказа такси Gett - в целом поддерживают внесенный в Госдуму законопроект о такси, считая, что он может ответить на вызовы отрасли; при этом компании готовы к экспертному обсуждению проекта, говорится в заявлении компаний.

В среду группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект, призванный повысить безопасность пассажиров такси.

"Текущее законодательство в сфере такси не решает тех проблем, которые существуют на рынке, а модернизация регулирования уже давно назрела. Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси", - говорится в заявлении агрегатов такси.

"На наш взгляд, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний — это добрый знак для нас. Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций", - отмечается в заявлении.

Как отмечают такси-агрегаторы, проект затрагивает важные вопросы отрасли. "Впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность в такси", - указывают, в частности, агрегаторы. Они напоминают, что сегодня многие онлайн-сервисы уже добровольно страхуют здоровье и жизнь пассажиров.

При этом компании-агрегаторы настаивают, что не являются перевозчиками, и с учетом этого в законодательстве должна быть разделена ответственность. "Информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками. Специфика нашей деятельности позволяет повысить уровень безопасности поездок наших партнеров с помощью цифровых технологий. Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко", - говорится в заявлении компаний.

Они считают, что новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, парков и служб заказа такси.

Но при этом компании видят и риски в законопроекте. "Такие изменения, как, например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси, — все это может спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности", - предостерегают компании.