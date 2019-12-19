Демократы могут обеспечить переизбрание Трампа, считает эксперт

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дальнейшее голосование по импичменту президенту США Дальнейшее голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу "умрет" в сенате, демократы в этом в случае обеспечат Трампу переизбрание на второй срок на выборах, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

"В целом дисциплина (в ходе голосования - ред.) сработала, это надо учитывать, потому что мы знаем, что республиканцы расколоты, но еще более расколоты демократы, это просто совершенно отдельные фракции внутри партии, и они продолжают дробиться. Впереди нас ждет обсуждение разных выводов, это будет такая большая интрига в кулуарах конгресса, и нас ждет в январе обсуждение вопроса в сенате", - сказал РИА Новости эксперт по поводу прошедшего голосования в палате представителей.

Суздальцев отметил, что любопытно, что два конгрессмена-демократа проголосовали против импичмента. По его словам, в сенате вопрос по импичменту, скорее всего, "умрет", потому что там большинство не проголосует в его пользу.

"Демократическая партия себе копает яму. Демократы очень рано начали эту кампанию, впереди выборы. Если они проигрывают импичмент, то обеспечивают победу, переизбрание на второй срок Дональду Трампу", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что темы, которые поднимаются для импичмента, превращаются в дежурные темы американской политической жизни. "Они демонстрируют раскол страны... Америка всегда была расколотой страной. Но то, что происходит на политической арене, просто вышибает Америку как страну с международной арены. Обратите внимание, что господин Трамп, президент страны, почти не фигурирует как объект международных отношений, как личность, которая ведет за собой США", - сказал Суздальцев.

"Этот раскол бьет по самой Америке очень тяжело, они углубились в свою проблематику и в общем не обращают внимания на мир вокруг них. Но это недопустимо, если страна претендует на лидерство в однополюсном мире", - заключил эксперт.

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.