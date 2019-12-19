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Демократы могут обеспечить переизбрание Трампа, считает эксперт
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РИА Новости

Демократы могут обеспечить переизбрание Трампа, считает эксперт

09:29 19.12.2019 (обновлено: 20:59 19.12.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дальнейшее голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу "умрет" в сенате, демократы в этом в случае обеспечат Трампу переизбрание на второй срок на выборах, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".
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"В целом дисциплина (в ходе голосования - ред.) сработала, это надо учитывать, потому что мы знаем, что республиканцы расколоты, но еще более расколоты демократы, это просто совершенно отдельные фракции внутри партии, и они продолжают дробиться. Впереди нас ждет обсуждение разных выводов, это будет такая большая интрига в кулуарах конгресса, и нас ждет в январе обсуждение вопроса в сенате", - сказал РИА Новости эксперт по поводу прошедшего голосования в палате представителей.
Суздальцев отметил, что любопытно, что два конгрессмена-демократа проголосовали против импичмента. По его словам, в сенате вопрос по импичменту, скорее всего, "умрет", потому что там большинство не проголосует в его пользу.
"Демократическая партия себе копает яму. Демократы очень рано начали эту кампанию, впереди выборы. Если они проигрывают импичмент, то обеспечивают победу, переизбрание на второй срок Дональду Трампу", - сказал он.
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Эксперт подчеркнул, что темы, которые поднимаются для импичмента, превращаются в дежурные темы американской политической жизни. "Они демонстрируют раскол страны... Америка всегда была расколотой страной. Но то, что происходит на политической арене, просто вышибает Америку как страну с международной арены. Обратите внимание, что господин Трамп, президент страны, почти не фигурирует как объект международных отношений, как личность, которая ведет за собой США", - сказал Суздальцев.
"Этот раскол бьет по самой Америке очень тяжело, они углубились в свою проблематику и в общем не обращают внимания на мир вокруг них. Но это недопустимо, если страна претендует на лидерство в однополюсном мире", - заключил эксперт.
После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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Андрей СуздальцевДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)СШАВ мире
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