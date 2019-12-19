В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

БРЯНСК, 19 дек - РИА Новости. Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
По его словам, ДТП произошло утром в четверг в населенном пункте Селезенево Комсомольского района.
"Школьный автобус ПАЗ, в салоне которого находилось 10 школьников, ехал из деревни Бутово в село Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, и он лег на бок. Все дети были пристегнуты, предварительно, они не пострадали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ушибы получил взрослый сопровождающий.
Он добавил, что школьников забрал второй автобус и доставил их в школу.
По факту ДТП проводится проверка.
© Фото : Управление МВД России по Ивановской областиВ Комсомолськом районе Ивановской области возле деревни Селезенёво школьный автобус марки ПАЗ лег левым бортом в кювет
© Фото : Управление МВД России по Ивановской области
В Комсомолськом районе Ивановской области возле деревни Селезенёво школьный автобус марки ПАЗ лег левым бортом в кювет