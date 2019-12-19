В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

"Школьный автобус ПАЗ, в салоне которого находилось 10 школьников, ехал из деревни Бутово в село Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, и он лег на бок. Все дети были пристегнуты, предварительно, они не пострадали", - сказал собеседник агентства.