В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В ДНР прибыл 96 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.

На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи. Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 12 декабря.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.