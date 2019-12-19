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В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью
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РИА Новости

В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью

09:21 19.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили конвоя МЧС России
Автомобили конвоя МЧС России
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Автомобили конвоя МЧС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 96 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи. Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 12 декабря.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период  колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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