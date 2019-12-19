В ДНР готовы выполнять договоренности о прекращении огня

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровзглашенной Подразделения Народной милиции самопровзглашенной Донецкой народной республики готовы выполнять требования договоренностей о прекращении огня, заявили в управлении Народной милиции.

В среду глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила по окончанию очередного раунда переговоров по Донбассу в Миске, что контактная группа подтвердила приверженность режиму прекращения огня в регионе. В свою очередь представитель республики в подгруппе по безопасности сообщил, что необходимости в новой дате очередного перемирия нет, нужно выполнять уже достигнутые договоренности.

"Подразделения народной милиции ДНР всегда выполняли и в дальнейшем готовы выполнять договоренности о прекращении огня. Чего нельзя сказать об украинской стороне", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.