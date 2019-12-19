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В ДНР готовы выполнять договоренности о прекращении огня
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РИА Новости

В ДНР готовы выполнять договоренности о прекращении огня

09:21 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разведение сил в Донбассе . Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровзглашенной Донецкой народной республики готовы выполнять требования договоренностей о прекращении огня, заявили в управлении Народной милиции.
В среду глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила по окончанию очередного раунда переговоров по Донбассу в Миске, что контактная группа подтвердила приверженность режиму прекращения огня в регионе. В свою очередь представитель республики в подгруппе по безопасности сообщил, что необходимости в новой дате очередного перемирия нет, нужно выполнять уже достигнутые договоренности.
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"Подразделения народной милиции ДНР всегда выполняли и в дальнейшем готовы выполнять договоренности о прекращении огня. Чего нельзя сказать об украинской стороне", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Наталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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