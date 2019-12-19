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На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
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РИА Новости

На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

09:16 19.12.2019
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года опубликован в официальной прессе и вступил в силу на Украине.
Ранее украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. В среду этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский
18 декабря, 16:35
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона, опубликованном во четверг в газете Верховной рады "Голос Украины".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
14 декабря, 00:12
Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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