На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года опубликован в официальной прессе и вступил в силу на Украине.

Ранее украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. В среду этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский

"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона, опубликованном во четверг в газете Верховной рады "Голос Украины"

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.