На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года опубликован в официальной прессе и вступил в силу на Украине.
Ранее украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. В среду этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
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"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона, опубликованном во четверг в газете Верховной рады "Голос Украины".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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