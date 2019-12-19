Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

На фестивале "Путешествие в Рождество" возле ГУМа в Москве

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.

Единое пешеходное пространство будет сформировано в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный ряд и также Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади.

Вход в эту зону будет производиться через специальные контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

В мэрии уточнили, что посетить праздничные мероприятия не получится у лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также у граждан с оружием, любыми напитками или пиротехническими изделиями.