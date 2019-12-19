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Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
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РИА Новости

Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

09:12 19.12.2019 (обновлено: 10:10 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа фестивале "Путешествие в Рождество" возле ГУМа в Москве
На фестивале Путешествие в Рождество возле ГУМа в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
Единое пешеходное пространство будет сформировано в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный ряд и также Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади.
Вход в эту зону будет производиться через специальные контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.
В мэрии уточнили, что посетить праздничные мероприятия не получится у лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также у граждан с оружием, любыми напитками или пиротехническими изделиями.
Власти также рекомендовали отказаться от поездок в центральную часть города на личном транспорте.
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
18 декабря, 11:57Новый год—2020
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