В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 96-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, 7 машин гумконвоя привезли более 23 тонн новогодних подарков, а также медицинское имущество.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 12 декабря. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы. По данным МЧС, за 2019 год силами ведомства жителям Донбасса было доставлено более 5,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 95 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.