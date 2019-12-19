В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 12 декабря. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы. По данным МЧС, за 2019 год силами ведомства жителям Донбасса было доставлено более 5,3 тысячи тонн гуманитарной помощи.