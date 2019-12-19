Лукашенко планирует встретится с Путиным в рамках саммитов ЕАЭС и СНГ

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах… Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, в ходе которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи Лукашенко с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. "В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений", - отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что лидеры стран ЕАЭС подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Белоруссии в 2020 году председательства в этом интеграционном объединении.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, в повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также "ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия".