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Лукашенко планирует встретится с Путиным в рамках саммитов ЕАЭС и СНГ
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РИА Новости

Лукашенко планирует встретится с Путиным в рамках саммитов ЕАЭС и СНГ

08:49 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря посетит Санкт-Петербург, где примет участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, планирует также продолжить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для решения вопросов в отношениях Минска и Москвы, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах… Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, в ходе которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
10 декабря, 14:53
В Кремле ориентируются на встречу Путина с Лукашенко 20 декабря
По ее данным, традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи Лукашенко с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. "В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений", - отметили в пресс-службе
Там также уточнили, что лидеры стран ЕАЭС подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Белоруссии в 2020 году председательства в этом интеграционном объединении.
Кроме того, продолжили в пресс-службе, в повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также "ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия".
Белоруссия и Россия работают над программой углубления интеграции и 31 отраслевой "дорожной картой". Седьмого декабря Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи, до этого состоялась встреча премьер-министров двух стран. В результате несогласованными остались восемь "дорожных карт". Новая встреча двух лидеров была намечена на 20 декабря, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10 декабря, 12:24Союзное государство
Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия
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Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоСНГВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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