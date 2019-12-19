Температура в Москве второй день подряд бьет рекорды

Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве. Архивное фото

Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Температурный рекорд в Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температурный рекорд был побит вчера и уже побит сегодня. Вчера максимальная температура в Москве достигла плюс 5,6 градусов, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в 3 часа ночи было плюс 6,5, а рекорд 1982 года для 19 декабря составлял столько же – плюс 5,6", — сказал Леус.

По его словам, сегодня Москва будет находиться в тыловой части циклона.

"Погода облачная, с устойчивыми прояснениями; местами пройдут кратковременные осадки в виде локальных дождей, переходящих в мокрый снег, но сильных осадков не ожидается", — сообщил ведущий специалист "Фобос".

По его словам, положительная температура продержится весь четверг. "В начале дня — плюс 3 - плюс 5, к вечеру похолодает: от 0 до плюс 2", — сказал Леус.

Также он напомнил об усиливающемся ветре. "Ветер западный, северо-западный, скорость его 8-13 метров в секунду, в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду", — сказал сообщил ведущий специалист "Фобос".

Кроме того, по его словам, давление начинает расти.