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Температура в Москве второй день подряд бьет рекорды
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РИА Новости

Температура в Москве второй день подряд бьет рекорды

08:46 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Температурный рекорд в Москве побит второй день подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Температурный рекорд был побит вчера и уже побит сегодня. Вчера максимальная температура в Москве достигла плюс 5,6 градусов, что на 0,3 выше рекорда 1886 года, а сегодня в 3 часа ночи было плюс 6,5, а рекорд 1982 года для 19 декабря составлял столько же – плюс 5,6", — сказал Леус.
По его словам, сегодня Москва будет находиться в тыловой части циклона.
"Погода облачная, с устойчивыми прояснениями; местами пройдут кратковременные осадки в виде локальных дождей, переходящих в мокрый снег, но сильных осадков не ожидается", — сообщил ведущий специалист "Фобос".
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По его словам, положительная температура продержится весь четверг. "В начале дня — плюс 3 - плюс 5, к вечеру похолодает: от 0 до плюс 2", — сказал Леус.
Также он напомнил об усиливающемся ветре. "Ветер западный, северо-западный, скорость его 8-13 метров в секунду, в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду", — сказал сообщил ведущий специалист "Фобос".
Кроме того, по его словам, давление начинает расти.
"К вечеру показатели барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба", — подытожил Леус.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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