Под Иваново задержали водителя, сбившего ребенка

БРЯНСК, 19 дек - РИА Новости. Ивановская полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, сбившего насмерть девочку и уехавшего с места ДТП, он задержан, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

"Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.264 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие гибель участника дорожного движения). Парень 1991 года рождения задержан, помещен в изолятор", - сказал Радостин.

По данным полиции, ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка и была ранена ее мать, произошло в среду вечером в городе Кинешме Ивановской области. По предварительной информации, маму с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе сбил водитель Suzuki, после чего скрылся.