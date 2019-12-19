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Под Иваново задержали водителя, сбившего ребенка
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РИА Новости

Под Иваново задержали водителя, сбившего ребенка

08:45 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
БРЯНСК, 19 дек - РИА Новости. Ивановская полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, сбившего насмерть девочку и уехавшего с места ДТП, он задержан, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
"Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.264 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие гибель участника дорожного движения). Парень 1991 года рождения задержан, помещен в изолятор", - сказал Радостин.
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По данным полиции, ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка и была ранена ее мать, произошло в среду вечером в городе Кинешме Ивановской области. По предварительной информации, маму с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе сбил водитель Suzuki, после чего скрылся.
Позднее, когда сотрудники полиции осматривали автомобиль, брошенный неподалеку, к ним подошли мужчина и женщина и сообщили, что они находились в салоне во время ДТП. Обстоятельства устанавливаются.
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