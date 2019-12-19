Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу

Согласно опросу, 48% опрошенных поддерживают импичмент, такое же количество – 48% - выступают против.

Отмечается, что 90% опрошенных сторонников Республиканской партии выступают против импичмента Трампу, в то время как 83% сторонников демократов выступают за импичмент. Что касается независимых, то 50% поддержали импичмент и отстранение президента США, 44% не поддержали.

Опрос проводился с 14 по 17 декабря и был опубликован в среду, до голосования палаты представителей. Участие приняли 900 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,27 процентных пункта.

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям — о превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Теперь дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.