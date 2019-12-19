Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
Согласно опросу, 48% опрошенных поддерживают импичмент, такое же количество – 48% - выступают против.
Отмечается, что 90% опрошенных сторонников Республиканской партии выступают против импичмента Трампу, в то время как 83% сторонников демократов выступают за импичмент. Что касается независимых, то 50% поддержали импичмент и отстранение президента США, 44% не поддержали.
Опрос проводился с 14 по 17 декабря и был опубликован в среду, до голосования палаты представителей. Участие приняли 900 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,27 процентных пункта.
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям — о превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Теперь дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.