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https://ria.ru/20191219/1562561453.html
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
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РИА Новости

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

08:39 19.12.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-КамчатскогоВиталий Иваненко
Виталий Иваненко
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
Виталий Иваненко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
"Иваненко подозревается в совершении двух эпизодов получения взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц", - рассказал РИА Новости представитель краевого СУ СК.
Ранее сообщалось, что 23 декабря пройдет заседание президиума регионального политического совета партии "Единая Россия", одним из вопросов повестки которого станет приостановление членства в партии Иваненко.
Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы глава города помогал с заключением муниципальных контрактов.
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А 17 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СУСК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов. Подозреваемый задержан и, по данным следствия, дал признательные показания.
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Виталий ИваненкоСледственный комитет РФПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
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