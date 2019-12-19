Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Бывший мэр Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко , находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

"Иваненко подозревается в совершении двух эпизодов получения взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц", - рассказал РИА Новости представитель краевого СУ СК.

Ранее сообщалось, что 23 декабря пройдет заседание президиума регионального политического совета партии "Единая Россия", одним из вопросов повестки которого станет приостановление членства в партии Иваненко.

Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы глава города помогал с заключением муниципальных контрактов.