Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт

ПРАГА, 19 дек – РИА Новости. Киев не сможет "взять в заложники" своих европейских соседей, затягивая переговоры по газу с Россией, история десятилетней давности, когда ряд стран две недели оставался без газа, не повторится, заявил РИА Новости известный чешский внешнеполитический эксперт, бывший замглавы МИД и посол в Киеве Ярослав Башта.

Газовый кризис между РФ и Украиной в 2009 году возник из-за разногласий по цене на газ и отсутствия в связи с этим договора поставки голубого топлива, а также накопленной задолженности перед "Газпромом". С 1 января "Газпром" был вынужден прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце января стороны договорились по формуле цены, подписали договор, срок которого истекает в конце 2019 года, и поставки возобновились в полном объеме.

"Если Киев предполагает шантажировать кого-то из европейцев своим поведением на переговорах, то это означает, что он "застрял" где-то на уровне 10-летней давности, памятуя о том, как его соседи мерзли две недели без газа в январе 2009 года. Словакия, Венгрия, Чехия и другие страны загодя озаботились пополнением своих подземных газовых хранилищ и сооружением новых газопроводов во всех направлениях на тот случай, если Киев выкинет коленца на переговорах и попытается тем самым взять в заложники своих европейских соседей. В таком случае лишь он сам останется заложником сверхдорогих американских "молекул свободы", - подчеркнул Башта.

При этом, по мнению чешского эксперта, на данный момент шансы на подписание нового соглашения между Россией и Украиной взамен истекающего 31 декабря этого года стремятся к нулю.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.

В начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить их от России газом.