Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок и обнаружило в некоторых из них превышение содержания формальдегида, говорится в сообщении организации

"Замечания экспертов в основном связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета. Все протестированные ели имеют стойкий запах, свойственный всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний", - говорится в сообщении.

В частности, у товаров пяти торговых марок обнаружен ацетальдегид, при этом не превышающий максимально допустимого уровня, а при первом замере в пяти елках обнаружены существенные превышения нормы по формальдегиду.

Все исследованные товары показали высокую прочность как ветвей, так и иголок, а также устойчиво стояли на поверхности. После активного воздействия ультрафиолетом цвет потеряли елки трех торговых марок.