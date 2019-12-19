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Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
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РИА Новости

Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

08:30 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИскусственные новогодние елки
Искусственные новогодние елки
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Искусственные новогодние елки. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Роскачество провело исследование искусственных елей семи торговых марок и обнаружило в некоторых из них превышение содержания формальдегида, говорится в сообщении организации.
"Замечания экспертов в основном связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета. Все протестированные ели имеют стойкий запах, свойственный всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний", - говорится в сообщении.
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В частности, у товаров пяти торговых марок обнаружен ацетальдегид, при этом не превышающий максимально допустимого уровня, а при первом замере в пяти елках обнаружены существенные превышения нормы по формальдегиду.
Все исследованные товары показали высокую прочность как ветвей, так и иголок, а также устойчиво стояли на поверхности. После активного воздействия ультрафиолетом цвет потеряли елки трех торговых марок.
Роскачество отмечает, что испытуемые образцы относились к группе средней воспламеняемости, но в ходе исследований оказались или самозатухающими, или с низкой степенью возгорания. "Один из распространенных потребительских страхов гласит, что искусственная елка может легко загореться от гирлянды. На самом деле для воспламенения ели необходимо большое количество времени. А из-за низкой скорости распространения пламени будет возможность обнаружить очаг и его потушить", - отмечается в сообщении.
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