США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт

ПРАГА, 19 дек – РИА Новости. США не могут в честной конкуренции вытеснить российский газ с европейского рынка, поэтому в чисто экономическую сферу вмешивается идеология, а также американские угрозы санкций для "непослушных партнеров", заявил РИА Новости известный чешский внешнеполитический эксперт, бывший замглавы МИД и посол в Киеве Ярослав Башта.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США, намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
"Американские фирмы давно мечтают вытеснить российский "Газпром" с европейского рынка. Не имея возможности честно конкурировать с российским сырьем в соревновании цен, США "разбавили" чисто экономическую сферу идеологией, назвав предлагаемый сланцевый газ "молекулами свободы". А попутно стремятся наказать санкциями некоторых своих партнеров за непослушание. В частности, эта угроза может коснуться тех европейские фирм, которые посмели сотрудничать с "Газпромом" в сооружении нового трубопровода Nord Stream 2", - сказал Башта.