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Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
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РИА Новости

Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"

08:21 19.12.2019
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© Фото : АУ ХМАО "Региональный молодежный центр"Технопарк "Кванториум"
Технопарк Кванториум
© Фото : АУ ХМАО "Региональный молодежный центр"
Технопарк "Кванториум". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Инновационный технопарк "Кванториум" торжественно открыли на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества, сообщает администрация Приморья.
"Кванториум" представляет собой оснащенную самым современным высокотехнологичным оборудованием площадку для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.
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"В составе "Кванториума" насчитывается семь квантумов-лабораторий, в каждой из которых ребят научат решать те или иные задачи. Так, лаборатория "IT-квантум" нацелена на углубленное изучение программирования, сетевых технологий, освоение высокоуровневых языков программирования и интернета вещей", - говорится в сообщении.
Лаборатория "Биоквантум" посвящена изучению биологии, микробиологии, ботаники, генетики. В лаборатории "Промробоквантум" работа будет нацелена на изучение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов. Также в "Кванториуме" работают лаборатории "Энерджиквантум", "Промдизайн", "VR/AR-квантум", "Хайтек".
Ремонт дворца творчества проводился на средства дальневосточной субсидии из федерального бюджета. Оборудование, включая мощные графические 3D-станции, промышленные 3D-принтеры, хроматограф и первый на Дальнем Востоке программируемый робот-манипулятор, купили в рамках нацпроекта "Образование" на сумму 73 миллиона рублей.
Планируется, что в ближайшие три года в рамках нацпроекта "Кванториумы" появятся также в Арсеньеве, Уссурийске и Артеме, а к 2024 году в крае будут работать шесть подобных учреждений. Это позволит занять более восьми тысяч ребят. В следующем году начнется проектирование технопарков.
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КванториумВладивостокПриморский крайОбщество
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