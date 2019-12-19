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Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
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РИА Новости

Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT

08:16 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МАДРИД, 19 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что принимает версию испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE, сообщившей, что причиной появления на ее сайте сигнала RT была не внешняя хакерская атака, а техническая проблема, к которой RT никакого отношения не имеет.
Ранее Симоньян рассказала, что хакеры включили RT в эфир испанского канала. Она отмечала, что не знает, кто это сделал, но трансляция RT велась весь вечер.
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"Испанцы провели расследование и уверяют нас, что наш канал в их эфир включили не хакеры, а просто так получилось. Верим" , - сказала Симоньян РИА Новости.
Как сообщили в RTVE, в прошлый четверг, 12 декабря, сайт RTVE на одном из своих каналов начал передавать картинку телеканала RT. В тот момент на канале ведущий RT, бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа проводил интервью с бывшим главой каталонского женералитета Каталонии Карлесом Пучдемоном, который объявлен Испанией в европейский и международный розыск в связи с предъявленными ему обвинениями в мятеже.
"В связи с новостями о предполагаемой хакерской атаке на один из четырех сигналов цифрового вещания +24 на сайте RTVE.es 12 декабря RTVE провела проверку, и первые выводы исключают, что произошел внешний информационный саботаж", - говорится в сообщении RTVE.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе RTVE, возникла техническая проблема. Накануне, 11 декабря, на странице Más 24, где возможна одновременная передача нескольких прямых сигналов, в одном из окон транслировалась пресс-конференция. Спутниковый сигнал поступал через испанскую телекоммуникационную компанию Telefónica. Обычно после окончания трансляций сигнал на сайте закрывается, но этого не было сделано. Проводится следствие.
"Предполагаем, что на следующий день через этот же спутник начали транслировать сигнал RT, на котором в это время было интервью Пучдемона. Сейчас мы пытаемся выяснить этот вопрос у Telefónica", - пояснил собеседник агентства.
"Мы точно можем сказать, что не было никакого взлома, хакерской атаки, никто не пытался открыть канал трансляции, он уже был в этот момент открыт. К этому не имеет отношения ни RTVE, ни RT", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы.
По его словам, то, что в этот момент RT транслировал Пучдемона, - совпадение.
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Телеканал RTКарлес ПучдемонРафаэль КорреаМаргарита СимоньянРоссияИспанияВ мире
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