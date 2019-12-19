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2019-12-19T08:09+0300
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Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
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РИА Новости

Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

08:09 19.12.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Конверт с долларовыми купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России расширить перечень активов, которые могут подлежать конфискации как доходы, полученные в результате незаконного обогащения. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
В документе также говорится, что России следует расширить категории лиц, доходы которых могут изыматься в случае их получения из незаконного источника.
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Юрист одобрил практику изъятия имущества у семей и друзей коррупционеров
В ноябре в Конституционном суде заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. В КС отметили, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.
FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.
С 2004 года в деятельности организации от имени России участвует Росфинмониторинг.
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