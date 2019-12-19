Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

В документе также говорится, что России следует расширить категории лиц, доходы которых могут изыматься в случае их получения из незаконного источника.

В ноябре в Конституционном суде заявили, что суды имеют право изымать имущество не только госчиновников-коррупционеров и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его приобретение на законные доходы. В КС отметили, что в этом случае речь идет об "особых правовых мерах", применяемых в случае нарушения антикоррупционного законодательства лицами, выполняющими публичные функции.