Палата представителей объявила Трампу импичмент

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский, Татьяна Смайловски. Палата представителей конгресса США вынесла Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту. Таким образом, Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Впрочем, как у и его коллег по несчастью - Эндрю Джонсона и Билла Клинтона - все свидетельствует о том, что до отстранения от власти сенатом дело не дойдет.

Демократы объявили о начале расследования по импичменту в конце сентября. Поводом стала жалоба информатора на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тревогу неназванный сотрудник разведки забил в связи с опасениями, что лидер США просит руководителя иностранного государства начать расследование против своего политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена - на фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине. Демократы заявили, что таким образом президент нарушил конституцию и поставил под угрозу национальную безопасность США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что справился о делах Трампа в среду. Лидер страны ответил другу, что дела у него идут хорошо, если не считать, что ему объявляют импичмент.

Как республиканцы и демократы стыдили друг друга

Исторический момент не выглядел столь грандиозным в самой палате представителей, где на протяжении 11 часов заседали и дебатировали конгрессмены. Большинство сидели в своих телефонах или общались с соседями. Очевидно, что ни одной из сторон не было интересно выслушивать аргументы другой.

Вид на зал заседаний с балкона, где сидят журналисты, выглядел тоже довольно уныло: большинство мест в зале пустовали, конгрессмены приходили и уходили только для своих коротких заявлений. На этой стадии уже никто не пытался убедить своих оппонентов из другой партии - все заявления на камеру делались по сути для своих избирателей по округам.

Оживление наступило под конец дня. Приближаясь к финальному этапу, зал начал заполняться (как конгрессменами внизу, так и журналистами наверху). Конгрессмены стали более бурно реагировать на выступления своих коллег - громкими аплодисментами или же суровым "Буууу".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси всем своим внешним видом подчеркивала собственные слова о том, что импичмент — это для нее трагедия, а не радость. Пелоси была в строгом черном платье с единственным украшением — брошью в виде орла, геральдического символа Америки. Открывая формальные прения по импичменту, она заявила, что демократы не были инициаторами случившегося. По ее словам, она открывает дебаты об импичменте "со всей серьезностью и с грустью".

"Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора", - сказала Пелоси.

"Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности", - заявила она.

Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы путем расследования против Байдена.

Выступавшие на протяжении многих часов демократы повторяли эти высказывания в той или иной форме десятки раз. Не отличались разнообразием и речи многочисленных республиканцев. Они клеймили демократов за несоблюдение юридических норм и за то, что они не дали высказаться республиканскому меньшинству в конгрессе.

Также, по утверждению республиканцев, демократы слишком расширительно подходят к импичменту и могли бы с тем же успехом объявить его любому другому президенту. Многие республиканцы говорили, что во вменяемых Трампу обвинениях нет признаков "тяжких преступлений и проступков", за которые можно отстранить президента.

Обе партии толковали в свою пользу тот факт, что импичмент отменяет итоги волеизъявления избирателей. По словам республиканцев, демократы вознамерились аннулировать голоса более чем 60 миллионов избирателей, проголосовавших за Трампа. Демократы заявили, что нельзя дожидаться следующих выборов и следует отстранить Трампа немедленно.

"Мы не можем полагаться на следующие выборы как средство защиты от проступков президента, в то время, когда президент угрожает самой целостности этих выборов", - заявил влиятельный демократ Джеррольд Надлер.

Он также напомнил республиканцам, что в случае отстранения Трампа никакой смены власти не произойдет: главой государства станет вице-президент Майк Пенс, а отнюдь не кандидат демократов в 2016 году Хиллари Клинтон.

И та, и другая партии назвали свои действия защитой демократии и будущего страны.

Вердикт за сенатом

Хотя фраза "объявили Трампу импичмент" звучит довольно угрожающе, паковать чемоданы и выезжать из Белого дома президенту не нужно. Теперь после вынесения обвинений дело переходит в сенат США.

На процессе в верхней палате конгресса сенаторам будет отведена роль присяжных. Они не смогут вести обсуждение, а должны будут молча выслушивать доводы обвинителей Трампа из палаты представителей и контрдоводы защиты президента.

Председательствующий в сенате по должности вице-президент Майк Пенс — лицо заинтересованное, так что в процедуре он участия принимать не будет. Руководить процессом будет председатель Верховного суда Джон Робертс. По окончании процесса будет проведено голосование, для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов — 66. Пока что ни один из 53 республиканцев не намерен голосовать за импичмент.

Демократы тем временем пытаются разыграть новую партию в сенате, вызвав на процесс свидетелей, уклонившихся от слушаний в палате представителей. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предложил вызвать новых свидетелей из числа нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Белого дома, однако республиканское большинство эту инициативу блокировало.

Пока все идет к тому, что процесс в сенате начнется после рождественских американских праздников в начале января. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что на это уйдет около месяца и вердикт может быть вынесен уже в конце января.

"Длинный процесс (в сенате - ред.) займет шесть недель, короткий процесс займет две недели. Если он начнется в начале января, то он, скорее всего, завершится к концу января", - заявил агентству эксперт Брукингского института Билл Галстон.

С ним согласен его коллега Джон Худак, по мнению которого ни одной из партий не будет выгодно затягивание процесса. Причины, однако, для этого разные. Республиканцы не хотят затягивания процесса из-за возможного появления новых фактов или свидетелей. К тому же, как отметил Худак, республиканцы и сами не знаю, что еще мог сделать или сказать Трамп.

"Риск отстранения трампа от власти все еще существует", - добавил он.

В то же время для демократов затягивание процесса грозит вынужденным перерывом в президентских кампаниях, которые сенаторы в настоящее время проводят, поскольку вместо этого они будут обязаны присутствовать на всех сенатских слушаниях.

"Затягивание процесса не принесет им выгоды. Но если они завершат это быстро, то они смогут вновь продолжить свои президентские кампании", - пояснил эксперт.