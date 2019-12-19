Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T07:39+0300
https://ria.ru/20191219/1562560389.html
В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/02/1556000215_0:0:2682:1508_1036x0_80_0_0_3dcd35332e3bb903d4fef8b74ea8bbad.jpg
РИА Новости

В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа

07:39 19.12.2019
296
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Женщина, которую задержали за проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, оказалась гражданкой КНР, сообщает издание Miami Herald.
Это уже вторая китаянка, попытавшаяся проникнуть в Мар-а-Лаго. В начале апреля женщина с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции.
Представитель полицейского департамента Палм-Бич сообщил, что 56-летнюю Цзин Лью заметили на территории клуба и попросили уйти.
"Она вернулась и начала фотографировать, в это время полицейское отделение Палм-Бич отреагировало и взяло ее под стражу", - заявил представитель полиции Майкл Огродник.
В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.
Президент США Дональд Трамп
26 ноября, 02:36
СМИ: в США осудили китаянку, проникшую в имение Трампа с флешкой
023000
Обсудить 1
Дональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа
Монтажник-высотник Дмитрий Иванов в костюме Санта-Клауса участвует в установке главной новогодней елки высотой 55 метров на острове Татышев посреди реки Енисей в Красноярске
Названы города России с самыми высокими новогодними елками
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
Индия
В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве
Кадр из сериала Игра престолов
Дизайнер пояснила смысл костюма Дейнерис в "Игре престолов"
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ
МЧС России направило в Донбасс колонну с новогодними подарками
Мужчина упаковывает подарок
Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий
Модель и актриса Ирина Шейк
Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
Самолет Boeing 767
Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя
Нэнси Пелоси
Пелоси не готова выбрать обвинителей для процесса над Трампом в сенате
Видеокамера
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
Озеро Байкал
Ученые рассказали, как сход селя угрожает Байкалу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Температура в Москве второй день подряд бьет рекорды
08:45Под Иваново задержали водителя, сбившего ребенка
08:40Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
08:40Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
08:39Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
08:35СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
08:33Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
08:31Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи
08:30Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
08:28Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании
08:26США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт
08:24ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
08:21Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
08:16Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
08:09Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
07:39В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа
07:36На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году
07:32В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан
07:30Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"
07:13В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
Лента новостейМолния