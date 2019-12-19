В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Женщина, которую задержали за проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, оказалась гражданкой КНР, сообщает издание Miami Herald.
Это уже вторая китаянка, попытавшаяся проникнуть в Мар-а-Лаго. В начале апреля женщина с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию резиденции.
Представитель полицейского департамента Палм-Бич сообщил, что 56-летнюю Цзин Лью заметили на территории клуба и попросили уйти.
"Она вернулась и начала фотографировать, в это время полицейское отделение Палм-Бич отреагировало и взяло ее под стражу", - заявил представитель полиции Майкл Огродник.
В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.
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