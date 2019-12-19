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В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан
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РИА Новости

В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан

07:32 19.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Принятие любых резолюций ООН о ситуации с правами человека в Крыму бессмысленно без личного посещения иностранной миссии полуострова, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
В среду ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 23 высказались против, 83 воздержались. На сайте ООН сообщается, что Генассамблея вновь заявила, что "силовой захват Крыма является незаконным". В документе говорится, что "эта территория должна быть немедленно возвращена". Соавторы резолюции призвали Россию "освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину".
"Любые заочные оценки состояния ситуации с правами человека в Крыму не имеют никакого смысла без непосредственного посещения полуострова представителями иностранных делегаций и правозащитниками", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, никаких препятствий для посещения миссии ООН крымского региона нет.
"Об этом неоднократно заявляли МИД РФ и крымские власти", - подчеркнул Молохов.
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