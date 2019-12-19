В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан

В среду ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 23 высказались против, 83 воздержались. На сайте ООН сообщается, что Генассамблея вновь заявила, что "силовой захват Крыма является незаконным". В документе говорится, что "эта территория должна быть немедленно возвращена". Соавторы резолюции призвали Россию "освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину".