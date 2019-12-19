В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о правах человека в Крыму является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрепленным фактами, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

В среду ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 23 высказались против, 83 воздержались. На сайте ООН сообщается, что Генассамблея вновь заявила, что "силовой захват Крыма является незаконным". В документе говорится, что "эта территория должна быть немедленно возвращена". Соавторы резолюции призвали Россию "освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину".

"Любой нормальный человек выступает за соблюдение прав человека, но что бы кого-то в чем-то обвинять и что-то там требовать, как минимум стоит посетить регион, о котором идет речь, посмотреть на ситуацию своими глазами, пообщаться с людьми. Вместо этого принимаются какие-то напыщенные заявления, не подкрепленные никакими фактами и основанные на выдумках нескольких политических проходимцев", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, порочная и однобокая практика принятия решений в ООН вызывает вопрос, зачем нужны структуры, которые, не имея ни малейшего представления о реальной ситуации, принимают такие резолюции.