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В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе

07:13 19.12.2019
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© Фото : Александр АндреевКрым
Крым
© Фото : Александр Андреев
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о правах человека в Крыму является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрепленным фактами, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
В среду ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 23 высказались против, 83 воздержались. На сайте ООН сообщается, что Генассамблея вновь заявила, что "силовой захват Крыма является незаконным". В документе говорится, что "эта территория должна быть немедленно возвращена". Соавторы резолюции призвали Россию "освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину".
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"Любой нормальный человек выступает за соблюдение прав человека, но что бы кого-то в чем-то обвинять и что-то там требовать, как минимум стоит посетить регион, о котором идет речь, посмотреть на ситуацию своими глазами, пообщаться с людьми. Вместо этого принимаются какие-то напыщенные заявления, не подкрепленные никакими фактами и основанные на выдумках нескольких политических проходимцев", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, порочная и однобокая практика принятия решений в ООН вызывает вопрос, зачем нужны структуры, которые, не имея ни малейшего представления о реальной ситуации, принимают такие резолюции.
"Что-то надо срочно менять в системе ООН. Пора создавать новую версию ООН - честную и справедливую, с центром не в системе координат западной цивилизации, а у нас или, допустим, в Азии", - сказал Чегринец.
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