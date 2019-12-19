Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T07:07+0300
https://ria.ru/20191219/1562560108.html
В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/146078/55/1460785599_0:58:2000:1183_1036x0_80_0_0_eb4773a8b990cc0eecda0036a3df5411.jpg
РИА Новости

В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве

07:07 19.12.2019
414
© Fotolia / Rawpixel.comИндия
Индия
© Fotolia / Rawpixel.com
Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек - РИА Новости. Масштабные акции протеста против принятия поправок к закону о гражданстве пройдут в четверг как минимум в 10 крупных городах Индии, передает телеканал NDTV.
Согласно его данным, демонстрации запланированы в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Пуне, Хайдарабаде, Калькутте и других. Вместе с тем в ряде городов, в том числе в столице страны Нью-Дели, власти не разрешили проводить протестные акции.
Эти ограничения также затронули Бангалор, столицу штата Карнатака и центр высокотехнологичной промышленности Индии, и столицу штата Уттар-Прадеш Лакхнау. В последнем в начале недели прошли столкновения между полицией и учащимися Лакхнауского университета, попытавшимися прорваться в центр города для проведения крупного митинга.
Впрочем, как отмечает NDTV, до сих пор непонятно, будут ли в этих городах предприняты попытки также провести демонстрации вопреки запрету властей.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 16:21
МИД призвал россиян к осторожности в связи с беспорядками в Индии
Накануне в Нью-Дели после серии стычек между правоохранителями и демонстрантами были существенно усилены меры безопасности. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции, проводится выборочная проверка документов у водителей. Часть учебных и государственных учреждений работают в эти дни по сокращенному графику. Мобильный интернет действует с существенными ограничениями.
Поводом для столь масштабных протестов, продолжающихся в Индии с середины предыдущей недели, стало принятие поправок к закону о гражданстве. Эти поправки предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
В среду Верховный суд Индии отказался приостановить исполнение закона о гражданстве с принятыми поправками, несмотря на продолжающиеся беспорядки в стране.
Протесты в Индии
17 декабря, 08:52
В Индии студенты 36 вузов и колледжей бастуют против нового закона
001005
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Самолет авиакомпании American Airlines
СМИ: в США авиамеханик признал вину в попытке повредить самолет
Кадр из сериала Игра престолов
Дизайнер пояснила смысл костюма Дейнерис в "Игре престолов"
КНДР
В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР
Певец Филипп Киркоров
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Самолет Boeing 767
Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал цель процедуры объявления импичмента Трампу
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Президент США Дональд Трамп
Пелоси: республиканцы готовят нечестный процесс над Трампом в сенате
Монтажник-высотник Дмитрий Иванов в костюме Санта-Клауса участвует в установке главной новогодней елки высотой 55 метров на острове Татышев посреди реки Енисей в Красноярске
Названы города России с самыми высокими новогодними елками
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард объяснила, почему воздержалась при голосовании по импичменту
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Под Иваново задержали водителя, сбившего ребенка
08:40Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
08:40Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
08:39Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
08:35СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
08:33Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
08:31Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи
08:30Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
08:28Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании
08:26США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт
08:24ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
08:21Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
08:16Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
08:09Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
07:39В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа
07:36На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году
07:32В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан
07:30Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"
07:13В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
07:07В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве
Лента новостейМолния