В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек - РИА Новости. Масштабные акции протеста против принятия поправок к закону о гражданстве пройдут в четверг как минимум в 10 крупных городах Масштабные акции протеста против принятия поправок к закону о гражданстве пройдут в четверг как минимум в 10 крупных городах Индии , передает телеканал NDTV

Согласно его данным, демонстрации запланированы в таких мегаполисах, как Мумбаи, Ченнаи, Пуне, Хайдарабаде, Калькутте и других. Вместе с тем в ряде городов, в том числе в столице страны Нью-Дели, власти не разрешили проводить протестные акции.

Эти ограничения также затронули Бангалор, столицу штата Карнатака и центр высокотехнологичной промышленности Индии, и столицу штата Уттар-Прадеш Лакхнау. В последнем в начале недели прошли столкновения между полицией и учащимися Лакхнауского университета, попытавшимися прорваться в центр города для проведения крупного митинга.

Впрочем, как отмечает NDTV, до сих пор непонятно, будут ли в этих городах предприняты попытки также провести демонстрации вопреки запрету властей.

Накануне в Нью-Дели после серии стычек между правоохранителями и демонстрантами были существенно усилены меры безопасности. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции, проводится выборочная проверка документов у водителей. Часть учебных и государственных учреждений работают в эти дни по сокращенному графику. Мобильный интернет действует с существенными ограничениями.

Поводом для столь масштабных протестов, продолжающихся в Индии с середины предыдущей недели, стало принятие поправок к закону о гражданстве. Эти поправки предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.