Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"

ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Взаимное доверие между Взаимное доверие между Россией Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Телефонный разговор состоялся 18 декабря.

Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И вопросы двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН.

"Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала. В следующем году будет много важных двусторонних мероприятий, министерствам двух стран нужно тесно сотрудничать для подготовки контактов между лидерами двух стран", - сказал Ван И, словам которого приводит сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Он отметил, что ООН является самой важной международной площадкой для российско-китайского стратегического взаимодействия и защиты международной справедливости.

"Китайская сторона готова и дальше поддерживать тесное взаимодействие с Россией, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности", - подчеркнул Ван И.