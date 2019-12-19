Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"

Телефонный разговор состоялся 18 декабря.
Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И вопросы двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН.
"Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала. В следующем году будет много важных двусторонних мероприятий, министерствам двух стран нужно тесно сотрудничать для подготовки контактов между лидерами двух стран", - сказал Ван И, словам которого приводит сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Он отметил, что ООН является самой важной международной площадкой для российско-китайского стратегического взаимодействия и защиты международной справедливости.
"Китайская сторона готова и дальше поддерживать тесное взаимодействие с Россией, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности", - подчеркнул Ван И.
По сообщению МИД КНР, Лавров со своей стороны высоко оценил прогресс, достигнутый в российско-китайских отношениях, выразил готовность и дальше поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять стратегическое взаимодействие в ООН и в других многосторонних форматах. Российский министр подчеркнул, что "ни одна сила не в состоянии подорвать стратегическое доверия между Россией и Китаем".