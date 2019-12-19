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Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
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РИА Новости

Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"

06:51 19.12.2019 (обновлено: 06:52 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения "прочны как скала", заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Телефонный разговор состоялся 18 декабря.
Ранее МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И вопросы двусторонней и международной повестки, включая взаимодействие России и Китая в СБ ООН.
"Взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения прочны как скала. В следующем году будет много важных двусторонних мероприятий, министерствам двух стран нужно тесно сотрудничать для подготовки контактов между лидерами двух стран", - сказал Ван И, словам которого приводит сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Он отметил, что ООН является самой важной международной площадкой для российско-китайского стратегического взаимодействия и защиты международной справедливости.
"Китайская сторона готова и дальше поддерживать тесное взаимодействие с Россией, оказывать взаимную поддержку, нести ответственность за поддержание международного мира и стабильности", - подчеркнул Ван И.
По сообщению МИД КНР, Лавров со своей стороны высоко оценил прогресс, достигнутый в российско-китайских отношениях, выразил готовность и дальше поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять стратегическое взаимодействие в ООН и в других многосторонних форматах. Российский министр подчеркнул, что "ни одна сила не в состоянии подорвать стратегическое доверия между Россией и Китаем".
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Вчера, 12:41Россия-Китай: Главное
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
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Ван И (политик)Сергей ЛавровКитайРоссияВ мире
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