Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа

"Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: "Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху", - сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган.