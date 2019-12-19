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Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа
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РИА Новости

Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа

06:49 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен Дебби Дингелл то, как были организованы недавние похороны ее мужа экс-конгрессмена Джона Дингелла, а также потребовал от другой конгрессвумен вернуть ему деньги.
"Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: "Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху", - сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган.
"Я сказал: "Все нормально, не беспокойся". Но, может, он и снизу смотрит. Я не знаю", - продолжил он.
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Эти слова вызвали несогласный гул в зале, так как Дингелл родом из Мичигана.
"Ну, давайте допустим, что он смотрит сверху вниз", - поправился Трамп после этого.
Конгрессвумен тут же отреагировала на это в Twitter.
"Господин президент, давайте оставим политику в стороне. Мой муж заслужил все почести после жизни на службе. Я готовлюсь к первому сезону праздников без любимого человека. Вы задели меня так, как вы и представить не можете", - написала она.
Трамп также припомнил, что еще до того как принял участие в выборах президента, сам делал пожертвования политикам, в том числе демократам. В их числе была конгрессвумен Кэролин Мэлоуни.
"И первая, кого я вижу, это Кэролин Мэлоуни: "Я поднимаю руку за импичмент". Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет", - заявил Трамп.
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