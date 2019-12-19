В детсадах в Благовещенске не нашли опасных предметов

"По состоянию на 11.56 (5.56 мск) кинологи обследовали все объекты, по которым поступили сигналы о минировании. Все сообщения ложные. По уточненным данным, сообщения о минировании поступили по 10 детским садам и 1 школе города Благовещенска. Оперативно было эвакуировано около 3300 детей", - сообщает администрация города.