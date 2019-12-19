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В детсадах в Благовещенске не нашли опасных предметов
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РИА Новости

В детсадах в Благовещенске не нашли опасных предметов

06:45 19.12.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Специалисты обследовали 10 детсадов и школу в Благовещенске после сообщения о "минировании", опасных предметов найдено не было, сообщает администрация города.
"По состоянию на 11.56 (5.56 мск) кинологи обследовали все объекты, по которым поступили сигналы о минировании. Все сообщения ложные. По уточненным данным, сообщения о минировании поступили по 10 детским садам и 1 школе города Благовещенска. Оперативно было эвакуировано около 3300 детей", - сообщает администрация города.
После проверки все учреждения работают в штатном режиме.
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