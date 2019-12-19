При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада №24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. "Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - сообщили в мэрии Биробиджана.
Как рассказали в городской администрации РИА Новости, женщине было 73 года.
Причина смерти воспитательницы устанавливается. На место происшествия выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.
В администрации Еврейской автономной области пообещали помочь с организацией похорон воспитательницы. "Врио губернатора Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон", - рассказали в пресс-службе главы региона.
Массовое "минирование" детских садов на Дальнем Востоке
Волна сообщений о минировании прокатилась в четверг утрам по детским садам Дальнего Востока. Так, в Хабаровске эвакуировали 70 детских садов и городское управление образования, в Комсомольске-на Амуре – девять детских садов.
Кроме того, сообщения о минировании нескольких детских садов поступили в администрацию Владивостока.
17 декабря, 13:50В Москве тринадцать судов эвакуировали из-за сообщений о минировании