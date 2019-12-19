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В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

06:21 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 9 госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
Утром в среду маршрутное такси, следующее из поселка Шарагул в Тулун, столкнулось с автомобилем Isuzu.
"По предварительным данным в результате ДТП погиб пассажир Isuzu, 9 человек госпитализированы. Тяжесть полученных травм уточняются. Виновник аварии устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают два экипажа ГИБДД.
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