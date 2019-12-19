В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

ИРКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Автомобиль Isuzu и маршрутное такси, следовавшее в Тулун, столкнулись в Иркутской области, один человек погиб, 9 госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
Утром в среду маршрутное такси, следующее из поселка Шарагул в Тулун, столкнулось с автомобилем Isuzu.
"По предварительным данным в результате ДТП погиб пассажир Isuzu, 9 человек госпитализированы. Тяжесть полученных травм уточняются. Виновник аварии устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают два экипажа ГИБДД.