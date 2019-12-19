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В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР
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РИА Новости

В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР

06:02 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Частичное снятие санкций и возобновление шестисторонних переговоров на данный момент является лучшим решением для поддержания стабильности на Корейском полуострове, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй.
"В российско-китайском проекте резолюции говорится о приверженности цели по денуклеаризации Корейского полуострова, необходимости урегулирования посредством диалога, в особенности о возобновлении шестисторонних переговоров, конечно, также в нем упоминается вопрос снятия санкций ООН. Я считаю, что в нынешней ситуации это лучшее решение для решения проблемы Корейского полуострова", - заявил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту Китай –Япония-Южная Корея.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.
Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".
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МИД КНРКитайКНДРРоссияВ мире
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