В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР

"В российско-китайском проекте резолюции говорится о приверженности цели по денуклеаризации Корейского полуострова, необходимости урегулирования посредством диалога, в особенности о возобновлении шестисторонних переговоров, конечно, также в нем упоминается вопрос снятия санкций ООН. Я считаю, что в нынешней ситуации это лучшее решение для решения проблемы Корейского полуострова", - заявил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту Китай –Япония-Южная Корея.