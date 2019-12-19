В ЕАО окажут помощь семье воспитателя, умершей при эвакуации детсада

Ранее сообщалось, что волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровске было эвакуировано 70 детских садов, в Еврейской АО – 12. Воспитатель детского сада №24 в Биробиджане скончалась, когда выводила детей из здания. Ей было 73 года.