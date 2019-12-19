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В ЕАО окажут помощь семье воспитателя, умершей при эвакуации детсада
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РИА Новости

В ЕАО окажут помощь семье воспитателя, умершей при эвакуации детсада

05:56 19.12.2019 (обновлено: 08:06 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Власти Еврейской автономной области окажут помощь в организации похорон воспитательницы детского сада, которая скончалась во время эвакуации детей после сообщений о "минировании", сообщает пресс-служба губернатора в четверг.
Ранее сообщалось, что волна сообщений о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровске было эвакуировано 70 детских садов, в Еврейской АО – 12. Воспитатель детского сада №24 в Биробиджане скончалась, когда выводила детей из здания. Ей было 73 года.
"Врио губернатора Ростислав Гольдштейн уже встретился с родственниками погибшей женщины и заверил, что будет оказана помощь в организации похорон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гольдштейн лично выезжал контролировать процесс эвакуации в детских садах Биробиджана.
"В настоящее время эвакуация закончена. Врио губернатора Ростислав Гольдштейн все обстоятельства, связанные с данной ситуацией, взял под личный контроль", - сообщает пресс-служба.
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05:29
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