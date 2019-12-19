Пелоси не готова выбрать обвинителей для процесса над Трампом в сенате

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не готова назначить депутатов-обвинителей на процесс над Дональдом Трампом в сенате.

Палата представителей вынесла импичмент Трампу по двум статьям и передала дело в сенат. Пелоси отвечает за выбор группы депутатов палаты, так называемых управляющих импичментом, которые должны будут представлять сторону обвинения на процессе в сенате.

На вопрос о том, собирается ли она назначить обвинителей, она ответила: "Слишком рано говорить, кто будет управлять импичментом... Мы собирались (назначить их — ред.), но посмотрим, что произойдет там (в сенате — ред.)".

Сенат пока не определился со сроками проведения процесса. Республиканцы, у которых большинство в сенате, заявляют, что не собираются голосовать за отстранение Трампа от власти.