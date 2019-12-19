Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T05:47+0300
https://ria.ru/20191219/1562559612.html
Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя
https://cdn25.img.ria.ru/images/138065/34/1380653474_0:37:2000:1162_1036x0_80_0_0_48d1172a0eaa786666013caaa2d10d15.jpg
РИА Новости

Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя

05:47 19.12.2019
295
© Fotolia / motive56Самолет Boeing 767
Самолет Boeing 767
© Fotolia / motive56
Самолет Boeing 767. Архивное фото
ТОКИО, 19 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщило агентство Киодо.
Boeing 767, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в токийский аэропорт Ханэда, вернулся в аэропорт вылета через час после взлета. По данным агентства, вскоре после взлета было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке и благополучно приземлился через 25 минут после взлета.
На борту находилось 278 человек, никто из них не пострадал. Авиакомпания выясняет причины происшествия.
Самолет Sukhoi Superjet 100
6 декабря, 16:01
SSJ100 вынужденно сел во "Внуково" после вылета в Надым
211211
Обсудить 0
Boeing 767ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Самолет авиакомпании American Airlines
СМИ: в США авиамеханик признал вину в попытке повредить самолет
Девушка в самолете
В США в полете авиапассажиры увидели, как двигатель стреляет огнем
КНДР
В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал цель процедуры объявления импичмента Трампу
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард объяснила, почему воздержалась при голосовании по импичменту
Тушение лесного пожара недалеко в Австралии
В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ
МЧС России направило в Донбасс колонну с новогодними подарками
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
Венеция после наводнения осталась без заполненных на Новый год отелей
Ракетный удар из сектора Газа
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп
Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не хотят использовать свое оружие
Президент США Дональд Трамп
Пелоси: республиканцы готовят нечестный процесс над Трампом в сенате
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Автомобиль скорой помощи
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Урна с окурками сигарет
Жителям Камчатки разрешили курить возле жилых домов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
08:40Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
08:39Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
08:35СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
08:33Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
08:31Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи
08:30Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
08:28Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании
08:26США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт
08:24ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
08:21Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
08:16Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
08:09Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
07:39В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа
07:36На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году
07:32В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан
07:30Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"
07:13В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
07:07В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве
06:51Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
Лента новостейМолния