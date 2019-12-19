Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя

ТОКИО, 19 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщило агентство Киодо.
Boeing 767, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в токийский аэропорт Ханэда, вернулся в аэропорт вылета через час после взлета. По данным агентства, вскоре после взлета было обнаружено возгорание в правом двигателе. Самолет запросил аварийной посадки в Фукуоке и благополучно приземлился через 25 минут после взлета.
На борту находилось 278 человек, никто из них не пострадал. Авиакомпания выясняет причины происшествия.
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