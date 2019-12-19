В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Биробиджане Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО , который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.

Ранее сообщалось, что волна сообщении о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровске было эвакуировано 70 детских садов, в Еврейской АО – восемь.

"После того, как поступила информация о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В мэрии РИА Новости уточнили, что женщине было 73-года. По словам очевидцев, ей стало плохо, когда она выводила детей на улицу.

По уточненной информации городских властей, всего эвакуировали 12 садов, три из них уже проверили. Опасных предметов там не найдено, учреждения вернулись к работе.