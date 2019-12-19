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В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
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РИА Новости

В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

05:45 19.12.2019 (обновлено: 07:40 19.12.2019)
76803
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
Ранее сообщалось, что волна сообщении о минировании прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровске было эвакуировано 70 детских садов, в Еврейской АО – восемь.
"После того, как поступила информация о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.
В мэрии РИА Новости уточнили, что женщине было 73-года. По словам очевидцев, ей стало плохо, когда она выводила детей на улицу.
По уточненной информации городских властей, всего эвакуировали 12 садов, три из них уже проверили. Опасных предметов там не найдено, учреждения вернулись к работе.
Отмечается, что специалисты выясняют причину смерти работника детсада. Также на место происшествия выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.
Детский сад
05:29
В Благовещенске массово эвакуировали детские сады
112901614
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БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
Популярные комментарии
К сожалению эту с-чь не достать, практически все звонки из за рубежа, львиная доля из 404
19 декабря, 06:31
Алексей Алексеев
1200000
Ужесточить наказание за такие сообщения до драконовсих, а следственным органам в помощь "закон Яровой", так что, всем противникам этого закона, вот она, причина его введения. Я только за, если это поможет выявлять таких террористов.
19 декабря, 06:22
ЕБЕвгений Баймиев
900100
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