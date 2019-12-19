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Пелоси: республиканцы готовят нечестный процесс над Трампом в сенате
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РИА Новости

Пелоси: республиканцы готовят нечестный процесс над Трампом в сенате

05:42 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы готовят нечестный процесс над президентом Дональдом Трампом в сенате.
"Я скажу вам, что я не считаю честным процессом — слова лидера (республиканцев в сенате Митча) Макконнелла, что он не считает себя непредвзятым членом жюри присяжных и действует в координации с офисом юрисконсульта Белого дома", - заявила Пелоси в ходе пресс-конференции после голосования в палате представителей.
Палата представителей голосами одних демократов вынесла Трампу импичмент по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу.
На процессе в верхней палате конгресса сенаторам будет отведена роль присяжных. Они не смогут вести обсуждение, а должны будут молча выслушивать доводы обвинителей Трампа из палаты представителей и контрдоводы защиты президента. Председательствующий в сенате по должности вице-президент Майк Пенс — лицо заинтересованное, так что в процедуре он участия принимать не будет. Руководить процессом будет председатель Верховного суда Джон Робертс. По окончании процесса будет проведено голосование, для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов — 66 голосов. Пока что ни один из 53 республиканцев не намерен голосовать за импичмент.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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