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Процесс импичмента Трампу в сенате пройдет быстро, считают эксперты
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РИА Новости

Процесс импичмента Трампу в сенате пройдет быстро, считают эксперты

05:38 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Сенат США, скорее всего, вынесет приговор по импичменту президенту Дональду Трампу уже в конце января, ни одна из партий не заинтересована в затягивании этого процесса, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям — о превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Теперь дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Проходящий над ним процесс Трамп назвал "незаконной попыткой государственного переворота".
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Все хотят завершения импичмента

"Длинный процесс (в сенате - ред.) займет шесть недель, короткий процесс займет две недели. Если он начнется в начале января, то он, скорее всего, завершится к концу января", - заявил РИА Новости эксперт Брукингского института Билл Галстон.
С ним согласен его коллега Джон Худак, по мнению которого ни одной из партий не будет выгодно затягивание процесса. Причины, однако, для этого разные. Республиканцы не хотят затягивания процесса из-за возможного появления новых фактов или свидетелей. К тому же, как отметил Худак, республиканцы и сами не знают, что еще мог сделать или сказать Трамп.
"Риск отстранения Трампа от власти все еще существует", - добавил он.
В то же время для демократов затягивание процесса грозит вынужденным перерывом в президентских кампаниях, которые сенаторы в настоящее время проводят, поскольку вместо этого они будут обязаны присутствовать на всех сенатских слушаниях.
"Затягивание процесса не принесет им выгоды. Но если они завершат это быстро, то они смогут вновь продолжить свои президентские кампании", - пояснил эксперт.
В настоящее время сразу несколько сенаторов-демократов баллотируются в президенты: Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар, Майкл Беннет.
Настроенность на быстрый процесс в сенате подтвердил и влиятельный республиканец Линдси Грэм.
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Если бы Трамп был демократом

Как показывают недавние опросы, американское общество крайне разделено по вопросу импичмента. Крайняя поляризация по партийному признаку очевидна и на самом Капитолийском холме.
Эксперты поспекулировали, как бы выглядела ситуация, если бы на месте Трампа оказался президент-демократ.
"Честно говоря, я не могу представить, чтобы республиканцы занимали такую же позицию в отношении такого поведения президента-демократа. Это немыслимо. Более интересный вопрос - защищали бы демократы такого рода поведение, если бы президент-демократ вел себя таким образом. И я очень надеюсь, что нет. У меня нет сомнений, что республиканцы расценили бы такое поведение как неприемлемое, если бы это относилось к президенту-демократу", - заявил РИА Новости старший сотрудник Брукингского института, эксперт Бенджамин Уиттес.
Галстон, в свою очередь, отметил, что США проходят через период "крайней поляризованности".
"Мы настолько поляризованы, что возможностей для отдельных избранных официальных лиц действовать в соответствии с представленными доказательствами, а не партийной принадлежностью, гораздо меньше, чем это было раньше. Гораздо меньше", - сказал собеседник агентства.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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