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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-19T07:20+0300
https://ria.ru/20191219/1562559007.html
Российские и сирийские военные провели учения в Средиземном море
https://cdn24.img.ria.ru/images/152554/51/1525545174_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_fe8dc29e161410d476266c92f2645c5a.jpg
РИА Новости

Российские и сирийские военные провели учения в Средиземном море

05:17 19.12.2019 (обновлено: 07:20 19.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФКорабль ВМФ России
Корабль ВМФ России
© Фото : Минобороны РФ
Корабль ВМФ России. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 19 дек – РИА Новости. Военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море.
Как заявил журналистам руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений были достигнуты. По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.
Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных обеих стран.
"Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и САР были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действий мы справились с задачей", - сказал он.
Он отметил, что, по легенде учений, условные террористы применили отравляющее вещество по территории пункта базирования. Военные провели индикацию вещества, оповестили войска о химическом заражении, обозначили на месте границы зараженного участка. Подразделение сирийской армии провело дегазацию места.
В учениях, которые начались 16 декабря, были задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
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