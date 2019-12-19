Российские и сирийские военные провели учения в Средиземном море

ТАРТУС (Сирия), 19 дек – РИА Новости. Военно-морской флот России и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море.

Как заявил журналистам руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, все цели учений были достигнуты. По его словам, в ходе маневров применялись нестандартные способы и тактические приемы, в том числе меры по обману противника.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий отметил высокую слаженность работы военных обеих стран.

"Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и САР были сложными и напряженными, но при совместных и умелых слаженных действий мы справились с задачей", - сказал он.

Он отметил, что, по легенде учений, условные террористы применили отравляющее вещество по территории пункта базирования. Военные провели индикацию вещества, оповестили войска о химическом заражении, обозначили на месте границы зараженного участка. Подразделение сирийской армии провело дегазацию места.