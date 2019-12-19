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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
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РИА Новости

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

05:16 19.12.2019 (обновлено: 06:00 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
Суд обязал Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. При этом представители банка просили взыскать с ответчиков более 3,3 миллиона евро (около 230 миллионов рублей).
Певец Филипп Киркоров
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Из решения следует, что взыскание обращено на заложенное по кредиту имущество певца – квартиру – путем продажи с публичных торгов. С молотка также пойдет установленная там бытовая техника — духовой шкаф, кофемашина и четыре кондиционера.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский в интервью РЕН ТВ подтвердил наличие у певца задолженности по кредиту. "Действительно, был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться", - пояснил защитник.
По его словам, теперь представители певца ожидают постановление суда, в котором будет определено, на какой из счетов необходимо выплатить задолженность. При этом адвокат не упомянул в своем комментарии решение суда о продаже квартиры Киркорова на торгах.
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7697105722
Обсудить 18
Шоу-бизнесАлександр ДобровинскийФилипп КиркоровМосква
Популярные комментарии
Теперь понятно, почему он на пару с Басковым кошачий корм рекламирует..
19 декабря, 06:42
777vostok
37280100
-Один словом румын . -Так он же болгарин . -Да какая разница !
19 декабря, 05:53
СБСергей Балуев
19210000
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