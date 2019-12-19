Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таганский районный суд Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Суд обязал Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. При этом представители банка просили взыскать с ответчиков более 3,3 миллиона евро (около 230 миллионов рублей).

Из решения следует, что взыскание обращено на заложенное по кредиту имущество певца – квартиру – путем продажи с публичных торгов. С молотка также пойдет установленная там бытовая техника — духовой шкаф, кофемашина и четыре кондиционера.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в интервью РЕН ТВ подтвердил наличие у певца задолженности по кредиту. "Действительно, был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться", - пояснил защитник.