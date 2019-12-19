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Трамп заявил, что США не хотят использовать свое оружие
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РИА Новости

Трамп заявил, что США не хотят использовать свое оружие

05:13 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не хочет использовать свое "самое мощное оружие в мире".
"Мы производим самое мощное оружие в мире. Мы даже говорить об этом не хотим, мы не хотим его использовать. Но мы можем позволить себе его не использовать, только потому, что оно у нас есть", - сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган.
По его словам, США "строят подлодки, мощь которых еще никто ранее не видел" и что они отклоняют просьбы других стран о продаже таких атомных подлодок.
Отдельно он упомянул новейший истребитель-бомбардировщик F-35 и Тома Круза, который сыграл главную роль пилота истребителя в фильме "Топган".
"Я был в одном из мест, где они показывают их. Я там встречался с пилотами. И, честно, они выглядят лучше, чем Том Круз. Хорошее кино. Хороший парень, между прочим. Лица такие же, может, немного лучше, тела крупнее и сильнее. Они однозначно могут сражаться", - под смех аудитории сказал Трампа.
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